Un incidente in piazza Concordia a Busto Garolfo: è successo oggi, lunedì 21 dicembre 2020, intorno alle 14.20.

Incidente in piazza: arriva l’ambulanza

E’ successo poco fa, lunedì 21 dicembre 2020, intorno alle 14.20 in piazza Concordia, a pochi passi dalla centralissima piazza Lombardia. A rimanere coinvolta un uomo di 45 anni, per il quale si è deciso di chiamare i soccorsi. Sul posto è arrivata, in codice giallo, un’ambulanza della Croca Bianca di Legnano, ma sono anche stati allertati i Carabinieri della Compagnia di Legnano.

