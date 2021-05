Incidente in officina: in retromarcia schiaccia cliente contro un divano

Incidente in officina meccanica a Legnano.

Incidente in officina: 59enne finisce all’ospedale

E’ successo poco prima delle 19 di oggi, lunedì 3 maggio 2021, in via Ciro Menotti. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce bianca cittadina, supportata dall’automedica. I sanitari hanno soccorso un uomo di 59 anni, che poco prima era stato travolto da un’auto in retromarcia all’interno dell’impianto lavorativo e schiacciato contro un divano. Inizialmente si è temuto il peggio, tanto che i soccorsi sono arrivati in codice rosso. Fortunatamente, le condizioni del ferito si sono poi rivelate meno gravi del previsto: l’uomo ha riportato un trauma all’arto sinistro ed è stato necessario il trasporto in ospedale, dov’è arrivato in codice giallo. A effettuare i rilievi del caso sono stati gli agenti della Polizia Locale.