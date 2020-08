Cade dalla moto ad Arluno: centauro gravissimo

Cade mentre è in sella alla propria moto: è quello che è successo pochi minuti fa, sabato 22 agosto 2020, in via Baracca a Rogorotto, frazione di Arluno.

Cade dalla moto: allertato anche l’elisoccorso

Un uomo di 50 anni è caduto dalla propria moto intorno alle 16.20 di oggi, sabato 22 agosto 2020. La caduta si è verificata in via Baracca, nella frazione arlunese di Rogorotto. Sul posto, in codice rosso, sono arrivati i soccorritori di un equipaggiamento dei Volontari di Arluno. Viste le condizioni dell’uomo è stato allertato anche un elisoccorso dall’ospedale Niguarda di Milano. A Rogorotto sono giunti anche i Carabinieri della Compagnia di Legnano.

Il 50enne è in gravissime condizioni e, proprio in questi minuti, i soccorritori lo stanno portando in ospedale a Magenta.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE