Magenta

La vittima è stata portata all'ospedale San Carlo di Milano

Incidente in monopattino elettrico: scattano i soccorsi con la massima urgenza per una donna di 62 anni, codice rosso. E' successo oggi, martedì 2 novembre, alle 14,30 circa, all'incrocio tra via Milano e viale dello Stadio a Magenta.

Incidente in monopattino elettrico per una donna di 62 anni

Uno scontro tra una vettura ed un monopattino elettrico (o forse il tentativo di evitarlo, la ricostruzione è al momento in corso), è la causa del ferimento di una donna di 62 anni e l'arrivo in forze dei soccorsi. Dopo le prime cure prestate alla vittima, l'allarme è parzialmente rientrato e la donna è stata portata in codice giallo all'ospedale San Carlo di Milano.

I soccorsi

Sul posto l'ambulanza della Croce Bianca di Magenta, l'automedica e due pattuglie della Polizia locale cittadina. I vigili sono stati impegnati nel dirigere il traffico e far scorrere le auto nel doppio senso di circolazione, nonostante l'ostacolo dei veicoli incidentati e i mezzi di soccorso.