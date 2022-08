Incidente in monopattino: arriva l'elisoccorso

Grave incidente questa mattina, 31 agosto, a Sedriano in piazza del Seminatore dove è stata coinvolta una persona in monopattino: sul posto l'elisoccorso e tre ambulanze.

Grave incidente in monopattino

E' dovuto intervenire l'elisoccorso in codice giallo per soccorrere un 46enne in monopattino rimasto vittima di un incidente: il sinistro è avvenuto in piazza del Seminatore a Sedriano poco prima delle 8. Intervenute tre ambulanze e l'elisoccorso arrivato in codice giallo: sul posto anche la Polizia Locale.

L'uomo che era bordo del mezzo elettrico è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Niguarda di Milano. La donna che era alla guida della macchina, rimasta sotto shock dopo l'accaduto è stata trasportata in codice verde all'ospedale di Magenta.