Incidente in corso Europa a Rho: travolto ciclista FOTO

Incidente in corso Europa a Rho questo pomeriggio, giovedì 17 settembre: travolto un ciclista.

Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 17 settembre, l’ambulanza della SOS di Novate è intervenuta in corso Europa a Rho, all’incrocio con via Bersaglio, per soccorrere un uomo investito mentre percorreva quel tratto di strada in bicicletta. Sul posto anche la Polizia locale e la Polizia di Stato.