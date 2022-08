Incidente in codice rosso a Mazzo: coinvolte tre persone. Hanno prestato soccorso anche i Vigili del Fuoco.

Codice rosso a Mazzo

Un brutto incidente si è verificato in via Vincenzo Monti, a Mazzo. La chiamata al 112 è arrivata alle 14,19: un'ambulanza della Sos Novate è sopraggiunta sul luogo dello scontro in codice rosso. Coinvolte tre vetture.

Nessun ferito grave

Secondo le informazioni pervenute da Agenzia regionale emergenza urgenza nessuno ha riportato ferite gravi. Sono stati soccorsi, comunque, una ragazza di 16 anni, un uomo di 24 e uno di 75. Il violento scontro tra i mezzi ha reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco.