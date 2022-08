Incidente in bici per un'anziana, soccorsa dalla Polizia Locale

Incidente in bicicletta questa mattina, 4 agosto, per un'anziana che si è ferita a un braccio a Legnano: a soccorrerla e chiamare il 118 sono stati gli agenti di Polizia Locale.

Incidente per un'anziana

Nella prima mattina di oggi, in piazza Morelli, due agenti del comando della Polizia locale si sono imbattuti in una anziana che versava in stato confusionale e che mostrava una ferita al braccio sinistro, conseguenza dell’urto con una balaustra avvenuto in bicicletta.

Dopo i primi soccorsi prestati all’anziana, finalizzati a tamponare la fuoriuscita di sangue, gli agenti hanno chiamato il 118 che ha provveduto al trasporto della donna al Pronto soccorso in codice verde. Gli agenti hanno anche contattato, grazie alla Polizia locale di Origgio, la nipote della signora informandola dell’accaduto. Gli agenti, dopo aver recuperato e portato al comando di corso Magenta la bicicletta dell’anziana, hanno raggiunto il Pronto

soccorso dove si sono accertati dello stato di salute della donna, cui erano stati applicati 15 punti di sutura. La nipote, giunta al pronto soccorso a metà mattina, si è presa carico della donna e, successivamente, ha provveduto a recuperare la bicicletta al Comando.