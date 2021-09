Incidente in bici per un bimbo di 9 anni

Momenti di paura per un bimbo di 9 anni che nella mattinata di oggi, mercoledì 8 settembre 2021, è stato colpito da un'auto mentre si trovava in sella alla sua bici.

Incidente per un bimbo di 9 anni: arrivano i soccorsi

Erano circa le 10.25 di oggi, mercoledì 8 settembre, quando un'auto, proveniente da una traversa di via Po a Busto Garolfo, ha colpito un bambino di 9 anni che si trovava sulla sua bicicletta. Subito sono stati allertati i Carabinieri della Compagnia di Legnano e i soccorsi, che sono giunti in via Po in codice giallo. Il piccolo ha riportato dolore al torace e varie escoriazioni, per questo motivo i sanitari della Croce Rossa di Legnano lo hanno portato in ospedale in codice giallo.