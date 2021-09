Incidente in bici per un 60enne: è quanto successo poco dopo le 13.40 di oggi, martedì 21 settembre 2021, alla rotonda di via Parabiago a Busto Garolfo.

Incidente in bici in rotonda

Erano passate da poco le 13.40 di oggi, martedì 21 settembre, quando un uomo di 60 anni è caduto dalla sua bici nella zona della rotonda di via Parabiago a Busto Garolfo. Le sue condizioni, in un primo momento, sembravano davvero preoccupanti, tanto che i soccorsi sono stati chiamati in codice rosso.

I soccorsi

Sul posto sono giunte un'ambulanza della Croce rossa di Busto Arsizio e un'automedica. Allertati, per capire le dinamiche, anche gli agenti della Polizia Locale del paese. Per fortuna, le condizioni del 60enne non erano così gravi come potevano sembrare inizialmente e l'uomo è stato portato in ospedale in codice verde.