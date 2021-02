Incidente in bici per un 14enne

Incidente in bici per un ragazzo di 14 anni a Legnano, a un’ora di distanza da un altro incidente che ha visto il coinvolgimento di un ciclista a Nosate.

Incidente in bici per un giovane a Legnano

Erano circa le 16.30 di oggi, venerdì 5 febbraio 2021, quando i soccorsi e la Polizia Locale di Legnano è stata allertata per un incidente in via Armando Diaz e che ha visto rimanere ferito, per fortuna lievemente, un giovane di 14 anni. Sul posto, in codice giallo, è arrivata un’ambulanza della Croce Bianca di Legnano, oltre agli agenti che stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto. Il ragazzo per fortuna sta bene ed è stato trasportato in ospedale in codice verde.

Un’ora prima un altro incidente a Nosate

Attimi di paura anche a Nosate intorno alle 15.30, quando un ciclista è caduto in via Ponte di Castano. In un primo momento le sue condizioni sembravano essere gravi, tanto che era stato allertato anche un elisoccorso. Poi per fortuna, l’incidente si è ridimensionato e l’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano.