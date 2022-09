Incidente in bici per un 13enne

Incidente in bici per un ragazzino di 13 anni in piazza 11 settembre ad Arese intorno alle 15.10 di oggi, sabato 3 settembre 2022.

Coinvolto un 13enne ad Arese

Erano circa le 15.10 di oggi, sabato 3 settembre, quando i soccorsi sono stati allertati per un incidente in bici in piazza 11 settembre ad Arese, che ha visto rimanere coinvolto un ragazzino di 13 anni. Sul posto è giunta un'ambulanza e sono stati allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Rho.

L'arrivo dei soccorsi

I sanitari, giunti in codice giallo, hanno subito aiutato il 13enne e gli hanno prestato i primi aiuti. Successivamente il giovane è stato trasportato in ospedale in codice verde, per fortuna, non in gravi condizioni.