Si è concluso senza gravi conseguenze l’incidente che ha visto coinvolte una ragazzina di 12 anni e un’anziana di 85 in bicicletta.

I soccorsi

In viale Sempione, un fortuioto scontro, ha costretto la centrale operativa di Areu ad intervenire con una ambulanza della Misericordia di Arese.

Incidente in bici per ragazzina e anziana

Uscita in giallo, l’ambulanza ha portato le ferite in verde in pronto soccorso.

