Attimi di paura nella mattinata di oggi, domenica 5 giugno per un incidente che ha visto coinvolto un ciclista di 52 anni sul territorio di Boffalora Sopra Ticino.

Incidente in bici, arriva l'elisoccorso

Al momento la dinamica dell'accaduto non è ancora chiara ma, come riportato dal portale Areu, l'uomo sarebbe finito a terra mentre era in sella alla sua bici sulla statale SS11 che collega Magenta e Trecate.

L'allarme è scattato alle 10.45 con la chiamata ai soccorsi che nel giro di pochi istanti si precipitati con un'ambulanza in codice rosso e anche l'elisoccorso oltre che i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso a cui spetterà chiarire l'accaduto.