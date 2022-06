Incidente in bici: a Cassinetta arriva l'elisoccorso

Incidente in bici a Cassinetta di Lugagnano: arriva l'elisoccorso.

Incidente in bici a Cassinetta: l'arrivo dei soccorritori

I soccorritori sono stati allertati intorno alle 17.40 di oggi, mercoledì 15 giugno 2022, per un ragazzino di 16 anni che, stando alle prime informazioni, sarebbe caduto dalla bici in via Aldo Moro. Le sue condizioni sono risultate gravi tanto che i soccorsi sono stati allertati in codice rosso. Sul posto, oltre ad un'automedica e un'ambulanza, è giunto anche un elisoccorso. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso.Il giovane è stato trasportato in ospedale in codice giallo.