Ribaltamento lungo la A8 Milano-Varese: traffico bloccato tra Origgio e Lainate.

Incidente in autostrada: traffico bloccato tra Origgio e Lainate

Questa mattina, martedì 20 aprile, pochi minuti dopo le 10, un uomo di 69 anni è rimasto coinvolto in un incidente lungo l’autostrada A8 Milano-Varese nel tratto tra lo svincolo A8/A9 e Lainate in direzione Milano.

Sul posto, a sirene spiegate, è intervenuta l’ambulanza della Croce azzurra di Caronno.

L’uomo, dopo alcuni accertamenti sul posto, è stato caricato in autolettiga e trasportato in codice giallo in ospedale.

Al momento si segnalano code tra Origgio Ovest e Lainate in direzione Milano.