Incidente in autostrada tra Lainate e Fiera Milano: traffico bloccato

Incidente lungo l’autostrada A8 Varese-Milano tra Lainate e Fiera Milano: traffico bloccato.

Incidente in autostrada tra Lainate e Fiera Milano

Coda di un chilometro lungo l’autostrada A8 Varese-Milano tra lo svincolo Lainate-Arese e Fiera Milano per un incidente.

Pochi minuti prima delle 11 di oggi, martedì 18 maggio, infatti un’auto e una moto si sono scontrate.

Sul posto è intervenuta a sirene spiegate la Croce viola di Cesare e, dopo alcuni accertamenti sul posto, ha caricato in ambulanza e ha predisposto il trasporto in ospedale in codice giallo per un uomo di 50 anni.

Allertata anche l’Ats di Novate.

