Incidente in autostrada: quattro feriti, a uno è stata amputata la mano

Tre ambulanze, un’automedica, i Vigili del fuoco e la Polstrada sono intervenuti poco minuti dopo mezzanotte e mezza lungo l’autostrada A8 Varese Milano nel tratto tra la barriera nord e Fiera Milano per un grave incidente stradale. Nel sinistro un’auto guidata da una ragazza ha tamponato una camionetta dei militari che si è ribalta. Sono rimaste ferite quattro persone di cui una grave: R. C. D., 33enne militare dell’esercito italiano, sbalzato fuori dalla camionetta ha riscontrato un grave politrautma, trauma cranico, trauma toracico e l’amputazione della mano. L’uomo, non cosciente, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda.

