Incidente in autostrada fra Castellanza e Legnano: due persone coinvolte.

Incidente in autostrada

Vigili del Fuoco, Polstrada e ambulanze in autostrada nel tratto fra Castellanza e Legnano intorno alle 14.45 di oggi, mercoledì 20 maggio, a seguito di un incidente fra due auto. I soccorsi sono sul posto, intervenuti in codice rosso. Due i feriti, una donna di 31 anni e un uomo di 46. L’intervento si è concluso con un trasporto in codice giallo all’ospedale di Legnano.

TORNA ALLA HOME