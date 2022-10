Incidente in autostrada: coinvolte tre persone

Incidente in autostrada lungo la Milano Varese questa mattina, 20 ottobre: coinvolte nel sinistro tre persone che sono state soccorse dagli addetti del 118.

Sono uscite in codice rosso le ambulanze del 118 intorno alle 10.30 di oggi, per soccorrere due uomini di 45 e 78 anni e una donna di 81 rimasti coinvolti in un sinistro lungo l'autostrada Milano Varese all'altezza di Legnano. Sul posto due ambulanze e un'automedica oltre ai Vigili del Fuoco.

Fortunatamente l'incidente non ha avuto gravi conseguenze e stanno per essere trasportati in codice verde in ospedale.