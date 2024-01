Incidente in autostrada, coinvolta anche una bimba di 2 anni

Incidente sull'autostrada A8 in direzione Varese, nel tratto compreso tra lo svincolo di Legnano e quello di Castellanza.

Incidente sull'autostrada A8, coinvolte quattro persone

Il tamponamento, che ha coinvolto tre auto e quattro persone, tra le quali anche una bambina di 2 anni, si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 15 gennaio, poco dopo le 8.30, in direzione Varese. Scattato l'allarme, l'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato in codice rosso un'ambulanza della Cri di Legnano e una della Cri di Saronno; in supporto è stato richiesto anche l'intervento dell'automedica. Sul posto anche la Polizia stradale e i Vigili del fuoco.

Contusioni per i conducenti, uno spavento per la bimba

Fortunatamente non si sono registrati feriti gravi: i conducenti delle tre vetture - una giovane di 21 anni e due uomini di 32 e 33 - hanno riportato solo contusioni; per la bambina solo un grosso spavento. Uno dei pazienti è stato portato in codice verde alla Mater Domini di Castellanza, gli altri tre sono stati accompagnati, sempre in codice verde, al Pronto soccorso dell'ospedale di Legnano.

Cinque chilometri di coda in direzione Varese

Pesanti le ripercussioni sul traffico autostradale, che è rimasto bloccato per ore in direzione Varese: ben cinque i chilometri di coda segnalati da Autostrade per l'Italia tra il bivio per la A9 e Castellanza.