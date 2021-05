Incidente in autostrada: auto finisce incastrata sotto un camion

Incidente lungo l’autostrada A8 Milano Varese: auto finisce incastrata sotto un camion.

Pochi minuti prima delle 11 di oggi, mercoledì 19 maggio, un’auto è rimasta incastrata sotto ad un camion mentre entrambi percorrevano l’autostrada A8 in direzione Milano, nel tratto tra Fiera Milano e l’inizio con l’A4.

Sul posto, a sirene spiegate, è intervenuta la Croce rossa di Saronno e un’automedica per soccorrere un uomo di 76 anni e uno di 52.

Sono stati inoltre allertati l’Ats di Novate e i Vigili del fuoco.

Uno dei due coinvolti è stato caricato in autolettiga e trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano.