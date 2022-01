Incidente in autostrada, auto distrutte.

Schianto

Scontro fra auto in autostrada, distrutte le vetture. Salvi i giovani passeggeri grazie al lavoro dei soccorritori

Poteva avere un esito molto più grave il terribile schianto verificatosi nella tarda serata di venerdì sull'autostrada A4, nel tratto fra Arluno e Rho, sulla carreggiata in direzione Milano.

Diversi i veicoli coinvolti, due dei quali andati completamente distrutti. Alla polizia stradale il compito di chiarire la dinamica. Sul posto sono accorsi mezzi di soccorso Areu, con due ambulanze e due automediche, ed equipaggi dei Vigili del Fuoco.

Quattro le persone ferite, due uomini 39enni e due, un ragazzo di 25, e una ragazza di 28. I soccorsi sono giunti a sirene spiegate: vista la violenza dell'impatto e lo stato delle vetture, sono giunte in codice rosso. Dopo oltre un'ora di lavoro sul posto i feriti sono stati tutti liberati dalle auto e trasportati in ospedale a Rho e Magenta, in codice giallo e verde.