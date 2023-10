Incidente in autostrada A8, auto si ribalta. Ferita una donna di 43 anni.

Incidente in autostrada A8, auto si ribalta

Code per oltre 7 km hanno interessato questo pomeriggio, domenica 8 ottobre, l'autostrada A8 Milano – Varese, nel tratto compreso tra il bivio con la A9 Lainate – Chiasso e Lainate in direzione Milano. Poco dopo le 17.30 infatti è avvenuto un incidente che ha visto coinvolte due autovetture. Un’auto si è ribaltata e risulta ferita una donna di 43 anni, soccorsa in codice giallo.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Disagi quindi lungo l’autostrada A8 in direzione sud con varie code, con la più lunga, sette chilometri, che partiva poco prima dello svincolo di Legnano.