Abbiategrasso

Stavano andando a sposarsi ma un frontale li ha costretti al ricovero in pronto soccorso

Una coppia di marocchini, quasi marito e moglie, mentre stavano andando a sposarsi si sono schiantati contro un'altra vettura in via Milano ad Abbiategrasso, è successo oggi, 9 gennaio, attorno elle 11,50.

Incidente in auto per due quasi sposi: finiti in ospedale invece che alla cerimonia

Doveva essere un giorno di festa invece si è sfiorata la tragedia. Protagonisti due (quasi) sposini di origine marocchina che, nel percorso che li avrebbe portati a sposarsi nella città meneghina, si sono scontrati quasi frontalmente contro un'altra auto in via Milano ad Abbiategrasso. Le loro condizioni non sono gravi. In ospedale ma solo per accertamenti e smaltire lo spavento la coppia dell'altra macchina rimasta coinvolta nel sinistro.

I soccorsi

I due sfortunati quasi sposi sono finiti in codice giallo all’ospedale di Magenta, soccorsi dall'ambulanza di Ata soccorso onlus, la Croce Azzurra, i Vigili del fuoco e i carabinieri del Comando di Abbiategrasso.