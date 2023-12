Incidente in A8 in direzione Varese: lunghe code in autostrada

Incidente questa mattina lungo l'autostrada A8 in direzione Varese: lunghe code per gli automobilisti prima di raggiungere Legnano.

Incidente in A8: lunghe code verso Varese

Lunghe code in A8 prima di Legnano a causa di un incidente che ha coinvolto due auto e un totale di quattro persone. Sul posto sono giunte due ambulanze in codice giallo e i coinvolti sono stati successivamente trasportati in codice verde in ospedale.

Disagi invece per gli automobilisti che si trovano in coda in direzione Varese.