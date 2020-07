Incidente in A4, Giulia non ce l’ha fatta

Ha lottato per giorni in un letto del reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Le Molinette di Torino, ma alla fine il suo cuore si è arreso.

Addio a 27 anni

Giulia, la 27enne legnanese rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale sull’A4 tra Santhià e Carisio in direzione Milano la sera di domenica 28 giugno, si è spenta. Famigliari e amici la saluteranno per l’ultima volta domani, lunedì 13 luglio, nella chiesa del Santissimo Redentore a Legnanello.

Rientro dalla montagna

La giovane era seduta sul sedile posteriore di una Fiat Multipla che è stata tamponata violentemente da una Opel Crossland X finendo distrutta in mezzo alla carreggiata, mentre l’altro mezzo si è ribaltato. In auto con Giulia c’erano quattro amici, tutti residenti nella zona: tornavano da una gita in montagna.