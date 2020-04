Auto contro muro: 38enne in ospedale – LE FOTO

Auto contro muro a Parabiago, in via Matteotti: a rimanere coinvolta una 38enne.

Auto contro muro a Parabiago: cos’è successo

Pochi minuti prima di mezzogiorno e mezza, lungo via Matteotti a Parabiago, si è verificato un incidente frontale. Nell’impatto una donna di 38 anni è andata a sbattere contro il muro. Sul posto a soccorrere la donna i Vigili del fuoco, l’ambulanza della Croce Rossa di Legnano e un’automedica. Allertati anche i Carabinieri. Sul posto per capire le dinamiche dell’incidente anche la Polizia Locale di Parabiago. La donna è stata portata in codice giallo in ospedale.

TORNA ALLA HOME