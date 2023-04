Incidente fra un'auto e un furgone: conducenti trasportati in ospedale

Scontro nel primo pomeriggio di oggi, 18 aprile, fra un'auto e un furgone a Legnano: entrambi i conducenti sono stati trasportati in ospedale.

Scontro fra auto e furgone: conducenti in ospedale

Scontro fra auto e furgone oggi in viale Cadorna a Legnano: entrambe le persone al volante sono state soccorse ma non si trovano in pericolo di vita. Sul posto anche un'ambulanza della Croce rossa di Legnano oltre ai Vigili del fuoco.

I due conducenti sono stati trasportati in ospedale in codice verde e giallo.