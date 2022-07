Incidente fra tir: autostrada bloccata, arriva l'elisoccorso

Grave incidente in A4 intorno alle 7.30 di oggi, 6 luglio 2022, all'altezza di Marcallo: scontro fra due tir con un autotrasportare rimasto incastrato. Sul posto l'elisoccorso.

Incidente fra tir: arriva l'elisoccorso

Dalle 7:30 di questa mattina A4 bloccata in direzione Torino all'altezza di Marcallo per lo scontro fra due tir. Una delle persone coinvolte è rimasta incastrata nel mezzo e sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco di Rho, Milano e i volontari di Inveruno per estrarla dal camion. Sul posto anche tre ambulanze, l'elisoccorso e la Polizia Stradale.

Ancora lunghe code lungo l'autostrada in direzione Torino.