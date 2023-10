Incidente fra auto e moto all'incrocio: soccorritori si calano dall'elicottero VIDEO

Scontro fra un'auto e una moto proco prima delle 13 in Corso Europa a Rho: sul posto è arrivato l'elisoccorso calando a terra due soccorritori.

Incidente fra auto e moto: arriva l'elisoccorso

Incidente auto moto per cause in corso d'accertamento in corso Europa alle 12.45 di oggi, all'incrocio con via Donizzetti. A finire a terra nello scontro il rider che stava portando delle pizze a domicilio: sul posto la Polizia di stato, la Polizia locale e Rho soccorso.

Sul posto è arrivato anche l'elisoccorso che non trovando un'area libera dove poter atterrare, ha fatto calare a terra con una corda due soccorritori. L'uomo verrà trasportato all'ospedale Niguarda di Milano.

Traffico difficoltoso

Durante le operazioni di salvataggio e messa in sicurezza dell'uomo, la Polizia locale ha regolato il traffico di passaggio all'incrocio, particolarmente intenso all'ora di pranzo.