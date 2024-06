Incidente fra auto e moto oggi, 13 giugno 2024 in via Roma a Vanzaghello: coinvolto un giovane di 18 anni che stato trasportato in codice giallo in ospedale.

Incidente fra auto e moto: 18enne trasportato in ospedale

Incidente a Vanzaghello in via Roma verso le 12.30, a pochi passi dalla chiesa: il sinistro è avvenuto tra un'auto e una moto e ad avere la peggio è stato il 18enne a bordo del motociclo.

Il motociclista è stato trasportato all'ospedale di Legnano in codice giallo.