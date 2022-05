Incidente durante la gara ciclistica: due 11enni all'ospedale

Categoria Giovanissimi

E' successo all'anello di via Labriola a Rho. Cinque gli atleti coinvolti: due di loro, entrambi del Pedale senaghese, sono finiti al Pronto soccorso.

Incidente alla pista ciclistica di via Labriola, nel quartiere rhodense di San Giovanni.

Incidente alla pista ciclistica: cinque giovanissimi a terra e due in ospedale

L'episodio è accaduto nel pomeriggio di ieri, sabato 7 maggio 2022, mentre all'anello intitolato ad Adriano Borghetti, storico e indimenticato dirigente del Biringhello, era in corso una gara tra Giovanissimi promossa dalla società gialloverde. Poco dopo le 16.30, uno dei partecipanti è finito a terra in uscita da una curva, e altri quattro atleti sono stati coinvolti nella caduta. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e l'automedica. Ad avere la peggio sono stati due 11enni del Pedale senaghese: entrambi sono stati portati al Pronto soccorso in codice giallo, ma fortunatamente dimessi in serata dopo essere stati sottoposti a controlli e medicati, come confermato dalla dirigenza blu-arancio.