Incidente fra tre auto, quattro feriti

BUSCATE

E' accaduto questo pomeriggio lungo viale 2 Giugno; sul posto i Vigili del fuoco volontari di Inveruno, due ambulanze e i Carabinieri

Incidente tra due auto a Buscate, sul posto soccorritori, Vigili del fuoco e Carabinieri.

Incidente tra due auto

Uno schianto tra due auto, quattro i feriti. E' quanto successo nel pomeriggio di oggi, martedì 10 maggio 2022, a Buscate. Erano circa le 17 quando due vetture, per motivi ancora da accertare, si sono scontrate mentre stavano percorrendo viale 2 giugno. L'impatto è stato abbastanza forte, chi ha assistito alla scena ha allertato subito il 112.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati in pochi istanti i Vigili del fuoco volontari di Inveruno oltre, in codice giallo, alle ambulanze della Croce Bianca di Magenta e quella del Cvps Arluno e i Carabinieri. Quattro le persone rimaste coinvolte nello schianto: una ragazza e un ragazzo di 28 anni, una 80enne e un 82enne. Per loro contusioni e il trasporto, in codice verde, in ospedale.

LE FOTO: