Incidente tra due auto: un morto e una ragazza grave in ospedale

Incidente tra due auto a Cisliano: un morto e un ferito grave.

Incidente mortale

Tragedia sulla strada a Cisliano: la sera di ieri, sabato 18 giugno 2022, un uomo è morto e una ragazza è stata portata in ospedale in gravi condizioni dopo un incidente stradale. Tutto è successo intorno alle 21.20 lungo la Sp236, in direzione san Vito di Gaggiano. Due le vetture coinvolte. Lo schianto, per motivi ancora da accertare, è stato violentissimo. Subito si è capito che le condizioni di alcuni degli occupanti erano molto gravi.

I soccorsi

Sul posto sono arrivate, in codice rosso, quattro ambulanze, due automediche e l'elisoccorso arrivato da Como oltre ai Vigili del fuoco e ai Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso. Nulla da fare per un 49enne che si trovava a bordo di una delle vetture, una 24enne è stata trasportata in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano. Ferito anche un 18enne, che è stato portato in codice giallo all'ospedale di Rozzano.