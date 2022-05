Schianto tra auto, una finisce ribaltata

CERRO MAGGIORE

Momenti di paura all'incrocio tra le vie Immacolata e Boccaccio, davanti al santuario della Boretta; sul posto i Vigili del fuoco di Legnano, i Carabinieri, due ambulanze e l'automedica

Incidente tra due auto a Cerro Maggiore.

Incidente tra due auto, una si ribalta

Primo lo scontro tra due auto, poi una delle due vetture è finita ribaltata. Momenti di grande paura quelli che si sono vissuti questa sera, venerdì 13 maggio 2022, a Cerro Maggiore. Intorno alle 20 un grosso incidente si è verificato all'incrocio tra le vie Immacolata e Boccaccio, davanti al santuario della Boretta. Come detto, due le macchine che si sono scontrate, per motivi ancora da accertare con chiarezza; poi una è finita rovesciata vicino al muro di una casa.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati prontamente i Vigili del fuoco del distaccamento di Legnano e, in codice rosso, sono arrivate le ambulanze della Croce rossa e di RhoSoccorso insieme all'automedica e a una pattuglia dei Carabinieri di Cerro Maggiore. Quattro le persone rimaste coinvolte, tra cui i due conducenti trasportati uno all'ospedale di Legnano in codice giallo e l'altro alla Mater Domini di Castellanza in codice verde.

LE FOTO: