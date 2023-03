Incidente tra due auto, 7 feriti

Incidente tra due auto ad Abbiategrasso, 7 le persone rimaste ferite.

Incidente, schianto tra due auto

Due auto che si scontrano, con 7 persone rimaste convolte nell'incidente. E' quanto accaduto ad Abbiategrasso nel pomeriggio di oggi, sabato 25 marzo 2023. Erano circa le 14.45 quando le due vetture si sono scontrate mentre stavano viaggiando lungo la Ss494. Ancora da accertare le cause delle schianto.

I soccorsi

Come detto, sono state 7 le persone rimaste coinvolte nell'incidente. Sul posto sono arrivate in codice giallo due ambulanze del 118, l'automedica e la Polizia locale. Tra le persone portate al Pronto soccorso, in codice giallo, un 23enne e un 25enne.