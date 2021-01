Incidente domestico, Mario Mantovani ricoverato in ospedale

Grande spavento nel pomeriggio di ieri, venerdì 15 gennaio 2021, quando l’ex senatore ed ex sindaco di Arconate Mario Mantovani è stato ricoverato in ospedale a causa di un incidente domestico.

Mantovani ricoverato in ospedale

Tanto lo spavento per l’ex numero due di Regione Lombardia, soccorso nella sua casa di Arconate, tanto che era stato allertato anche un elisoccorso, per fortuna poi non utilizzato.

I medici hanno disposto il ricovero, nonostante le sue condizioni non siano gravi, per tenerlo sotto osservazione e per precauzione.

