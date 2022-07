Attimi di paura nella mattinata di oggi per un incidente che ha visto coinvolti a Corbetta una moto ed un trattore.

Scontro moto-trattore: centauro elitrasportato in codice rosso

Una manciata di minuti prima delle 11 sulla Sp 227, la strada che porta dalla frazione di Soriano verso Cisliano, all'altezza della cascina Belgioiosello una moto si è scontrata contro un mezzo agricolo.

Il sinistro è parso sin da subito molto grave tant'è che sul posto sono intervenute sul posto quattro ambulanze e l'elisoccorso, tutti in codice rosso per prestare i soccorsi a due uomini di 59 e 67 anni. Sul posto si sono precipitati anche gli uomini della Polizia Locale di Corbetta per i rilievi del sinistro, per cercare di stabilire la dinamica dello scontro e per occuparsi della viabilità del tratto di strada.

Dopo i primi soccorsi il centauro è stato caricato sull'elicottero che si è librato in volo portando l'uomo all'ospedale San Gerardo di Monza.