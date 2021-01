Incidente con tir: code sulla tangenziale ovest

Un tir fa un incidente sulla tangenziale ovest all’altezza di Corsico, direzione est: forte nebbia e code in aumento sulla carreggiata

Mattinata nera sulla tangenziale ovest all’altezza dello svincolo di Corsico, con due incidenti nel giro di poche ore. Dopo il sinistro delle 6.30 con coinvolte due vetture e due persone ricoverate in ospedale, alle 12.45 circa un nuovo incidente con il coinvolgimento di un tir. Come riporta il sito di Areu, coinvolta una persona ed allertati la Polizia stradale di Assago e i vigili del fuoco di Milano. Il mezzo stava procedendo in direzione est, da Cusago verso Rozzano. Ancora da appurare le cause dell’incidente, la fitta nebbia di oggi sicuramente non ha agevolato la visibilità. Mezzi di soccorso anche sull’altra carreggiata, sulla quale tuttavia il traffico è rimasto scorrevole, mentre rallentamenti e code si stanno formando sulla carreggiata in cui ha avuto luogo l’incidente.

