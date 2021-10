Trattore schiaccia il braccio di un ragazzo

A Rescaldina

Una persona ha avuto un incidente mentre stava tagliando l'erba del giardino con il suo trattorino: allertato anche l'elisoccorso.

Incidente con un trattore durante il taglio dell'erba nella zona del campo sportivo a Rescaldina: è successo oggi, sabato 2 ottobre 2021, intorno alle 12.30.

Incidente con il trattore: arrivano i soccorsi a Rescaldina

Un incidente serio quello che ha coinvolto una ragazzo di 25 anni oggi, sabato 2 ottobre, mentre stava tagliano l'erba nella zona del centro cittadino. Per cause ancora da accertare, il braccio del giovane è finito sotto il mezzo. L'elisoccorso è atterrato vicino al campo sportivo di Rescaldina e ha fatto temere il peggio.

Per fortuna le condizioni del giovane non sono gravi. Sul posto, oltre all'elisoccorso, anche l'ambulanza della Croce Rossa e la Polizia Locale.