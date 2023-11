Incidente con il muletto: operaio 21enne perde un piede

Grave incidente sul lavoro a Magenta, questa mattina, 30 novembre: un operaio di 21 anni ha subito l'amputazione di un piede dopo che era finito sotto un muletto.

Incidente con il muletto: operaio 21nenne perde un piede

Incidente sul lavoro questa mattina intorno alle 9 in un magazzino della Lindt di Magenta in Strada Boffalora 31. Un giovane operaio di 21 anni è rimasto incastrato con il piede sotto il muletto a bordo del quale stava lavorando. Immediati i soccorsi con 118 e personale proveniente dai distaccamenti di Legnano e Inveruno.

Nell'incidente l'operaio, trasportato in codice giallo all'ospedale di Legnano, ha subito l'amputazione dell'arto. L'area è stata messa in sicurezza dai Vigili del fuoco e sul posto, per i rilievi, sono presenti i carabinieri di Abbiategrasso e l'ATS di zona.