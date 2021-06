Incidente con il monopattino elettrico a Bareggio nel pomeriggio di oggi, lunedì 14 giugno: 56enne finisce in ospedale.

AGGIORNAMENTO DELLE 16.30: Un uomo classe '65, di nazionalità Pakistana, stava percorrendo la ciclabile di via Novara in monopattino quando un furgone ha svoltato a destra per immettersi in un carraio al di là della ciclabile. Il conducente del monopattino è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Carlo.

Incidente con il monopattino elettrico: 56enne in ospedale

Mancavano pochi minuti alle 14.30 quando un uomo di 56 anni è stato protagonista di un incidente con il monopattino elettrico in via Novara a Bareggio.

L'uomo è stato soccorso dalla Croce bianca di Magenta e de un'automedica.

Appurate le condizioni di salute del 56enne, i soccorritori lo hanno caricato in autolettiga e lo hanno trasportato in codice giallo in ospedale.