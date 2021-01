Incidente con il monopattino elettrico questa mattina, venerdì 29 gennaio.

Incidente con il monopattino elettrico: 46enne in ospedale

Questa mattina, venerdì 29 gennaio, pochi minuti prima delle 10, un uomo di 46 anni è stato protagonista di un incedente in via Giacomo Leopardi a Corbetta, con il suo monopattino elettrico.

A prestare soccorso all’uomo è giunta sul posto l’ambulanza.

I soccorritori, dopo alcuni accertamenti sul luogo dell’incidente, hanno trasportato il 46enne in ospedale in codice verde.

123 gli incidenti gravi con monopattini elettrici nel 2020

Negli ultimi mesi sono diversi gli incidenti che accadono con i monopattini elettrici, alcuni di questi anche mortali. Alla fine del 2020 sono stati ben 123 gli incidenti gravi con monopattini elettrici segnalati dal nuovo “Osservatorio Monopattini”, attivato da ASAPS nell’anno 2020. L’osservatorio raccoglie i dati relativi agli incidenti più gravi con il coinvolgimento dei monopattini elettrici, evidenziando un massiccio utilizzo soprattutto nelle città metropolitane del centro-nord Italia, ma anche i grandi rischi connessi all’utilizzo da parte di una utenza giovane.