Un uomo di 26 anni ha avuto un incidente con il monopattino a Gaggiano oggi pomeriggio, 15 giugno 2023. Sul posto è arrivato l'elisoccorso.

Incidente con il monopattino: arriva l'elisoccorso

Un uomo di 26 anni è rimasto vittima di un incidente in viale delle Industrie a Gaggiano, investito da un'auto: sul posto è arrivata un'ambulanza e l'elisoccorso in codice rosso. Gli addetti del 118 si sono occupati delle prime cure sul posto prima del trasporto in ospedale.

Il ventenne ha subito un trauma al torace e al ginocchio: è stato ospedalizzato in giallo con l'ambulanza.