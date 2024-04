Malore in pista: morto il 66enne Dario Colombo

Non ce l’ha fatta Dario Colombo, 66enne di Castano Primo, rimasto vittima di un malore durante una competizione sulla pista di go kart di Busca, in provincia di Cuneo.

Malore sulla pista di go kart: morto il 66enne Dario Colombo

La tragedia risale a domenica 7 aprile. I soccorsi erano scattati immediatamente e avevano portato sul posto anche l’equipe medica dell’elisoccorso.

Proprio l’eliambulanza aveva accompagnato Colombo all’ospedale Santa Croce di Cuneo. Le sue condizioni erano apparse fin da subito gravissime. Purtroppo, nonostante i disperati tentativi di salvarlo, i medici si sono dovuti arrendere.

Il funerale è stato celebrato oggi pomeriggio, 15 aprile, nella chiesa di San Zenone a Castano Primo.