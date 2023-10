Incidente autostrada, morta ragazza di 22 anni

Incidente in autostrada, morta ragazza di 22 anni.

Morta in ospedale

E' morta all'ospedale Niguarda di Milano la giovane donna di 22 anni coinvolta nell'incidente di venerdì 27 ottobre sull'autostrada A8, su territorio di Lainate, all'altezza della barriera di Milano.

22 anni

Si tratta di una ragazza residente a Vanzago, Sara Basilico.

La giovane si trovava in automobile con un'altra donna di 38 anni. Viaggiavano sulla carreggiata Nord, in direzione Varese. Poco prima delle 16, si è verificato lo scontro con un'altra vettura guidata da una donna 39enne. Il mezzo su cui era presente Basilico si è ribaltato. La giovane è stata sbalzata fuori dal veicolo.

I soccorsi

Sul posto sono giunte due ambulanze e l'automedica. La persona che viaggiava sola è uscita praticamente illesa dallo scontro. Quella alla guida del mezzo ribaltato è invece stata portata in ospedale a Legnano in codice giallo per un trauma cranico e per lesioni ad un braccio. Le condizioni della 22enne hanno invece subito mostrato la gravità della situazione. E' stata trasportata in codice rosso al Niguarda. Nella giornata di oggi, a cinque giorni dall'incidente, la triste notizia del decesso.