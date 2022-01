Incidente in autostrada, 8 feriti

LEGNANO-RESCALDINA

E' successo all'alba; sul posto tre ambulanze, Vigili del fuoco e la Polizia stradale

Incidente sull'autostrada A8 tra Legnano e Rescaldina: 8 persone rimaste coinvolte.

Incidente sull'autostrada all'alba

Non erano ancora le 6 di questa mattina, lunedì 31 gennaio 2022, quando è avvenuto uno spaventoso incidente sull'autostrada A8, a pochi passi dallo svincolo di Legnano e l'uscita per raggiungere Rescaldina. Intorno alle 5.50 a scontrarsi sono stati un'auto, sulla quale viaggiava solo il conducente, un van con 8 persone diretto all'aeroporto di Malpensa. Subito dopo lo schianto è stata lanciata la richiesta di aiuto.

I soccorsi

Sul posto sono arrivate tre ambulanze (due della Croce rossa e una della Croce azzurra di Caronno), l'automedica dell'ospedale, i Vigili del fuoco di Legnano e in supporto quelli volontari di Inveruno, oltre alla Polizia stradale. Otto le persone rimaste coinvolte e che hanno ricevuto le cure: due 24enni, un 26enne e un 27enne, un uomo di 38 anni e uno di 47, poi un 48enne e un 53enne. Tutti loro sono stati portati in codice verde tra gli ospedali di Saronno, Mater domini di Castellanza e ospedale di Legnano. L'autostrada è stata bloccata per un'ora.

LE FOTO: