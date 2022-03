Incidente auto moto sulla provinciale, traffico bloccato

Rho e Cornaredo

Lo scontro è avvenuto intorno alle 16, in arrivo i soccorsi

Incidente auto moto sulla provinciale 130 a Cornaredo, traffico bloccato.

Incidente

Serio incidente a Cornaredo, sulla strada provinciale 130, nei pressi della sede della Pro Loco, strada che collega i territori di Rho, Pregnana e appunto Cornaredo, all'altezza della via privata Brennero.

Un ferito

Un'automobile e una motocicletta coinvolte nello scontro, ad avere la peggio il motociclista, un uomo di circa 30 anni. Gli automobilisti di passaggio si sono fermati per prestare i primi soccorsi al centauro, ferito ma cosciente. Sul posto in arrivo i soccorritori del 118 con un'ambulanza, allertati anche gli agenti della Polizia Locale. Traffico bloccato in entrambe le direzioni, è consigliato evitare la strada per permettere i necessari soccorsi.