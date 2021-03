Incidente tra auto e moto, ferito un ragazzo di 17 anni

Incidente tra auto e moto a San Vittore Olona: giovane finisce in ospedale.

Incidente tra auto e moto

Il giovane in sella al motorino, un uomo al volante della sua auto. Poi lo scontro. E’ quanto successo in via Fornasone, all’incrocio con via Monte Cassino, a San Vittore Olona, intorno alle 15.30 del pomeriggio di oggi, martedì 30 marzo 2021.

I soccorsi

Sul posto, in codice giallo, è arrivata l’ambulanza della Croce Rossa insieme ai Carabinieri della Compagnia di Legnano. Il giovane, 17 anni, ha ricevuto le prime cure sul posto e poi è stata trasportato al pronto soccorso con lievi contusioni.